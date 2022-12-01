Листопад став для Росії місяцем найбільших втрат за час війни в Україні – попереду грудень, тому цей рекорд може бути лиш тимчасовим. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини, Харківщини, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Окупанти здійснили масований артобстіл центральної частини Авдіївки, під постійним прицілом перебуває Бахмут.

ZAXID.NET підсумовує 281 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з хороших новин. Листопад став для Росії місяцем найбільших втрат за час війни в Україні. Наші відважні захисники знищили близько 17 тис. загарбників, які вторглись на українську землю. Незворотні втрати росіян за весь час війни, які включають у себе санітарні втрати, це поранені, важко хворі, полонені, зниклі безвісти — становлять близько 200 тисяч осіб.

Російських окупантів ще треба виганяти з України, вони продовжують цинічні обстріли наших міст та сіл. Дніпропетровщина фактично щодня перебуває під обстрілами, а найбільше снарядів прилітає у Нікопольський район.

Один із найскладніших напрямків зараз на Донеччині. Вранці ворог здійснив масований артобстіл центральної частини Авдіївки. Вночі були обстріли околиць Курахового, позиційні бойові дії в районі Водяного, Опитного, Первомайського Очеретинської громади. Під постійним прицілом перебуває Бахмут.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує вести оборону.

Складною є ситуація на Херсонщині. Вночі ворог знову завдав удару по Херсону, влучивши у багатоповерхівку у районі Дніпровського ринку. Після обстрілу на місці почалася пожежа. На окупованій території Херсонської області продовжуються обстріли міста Каховка зі сторони сіл Роздольне та Коробки. З хороших новин, то Генштаб ЗСУ повідомив про зменшення кількості росіян в Олешках.

Росія зруйнувала найсучаснішу високовольтну електропідстанцію України – ПС 500 кВ «Кремінська» в Луганській області, аналогів якої немає в Європі. Вона обійшлася Україні в 1,28 млрд грн.

Із російського полону звільнили 50 українців, серед яких захисники Маріуполя та в’язні Оленівської колонії. На головному фото статті один із звільнених захисників.

За даними Військово-Морських Сил ЗСУ, станом на 1 грудня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі шість кораблів, але прибрала носіїв крилатих ракет типу «Калібр».

Головний інженер Запорізької АЕС Юрій Чернічук пішов на співпрацю з росіянами. Офіційно його вже звільнили з посади, однак він продовжує перебувати на ЗАЕС.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 89 440 військових. Також було знищено: