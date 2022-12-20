Російські окупанти обстріляли об’єкт «Нафтогазу» у Харківській області – виникла масштабна пожежа. Унаслідок атак по Херсону є загиблий та поранені. В ЗСУ заявили про зростання воєнної загрози зі сторони Білорусі, українські сили відстежують ситуацію. Президент Зеленський приїхав у Бахмут та нагородив українських захисників.

ZAXID.NET підсумовує 300 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі 20 грудня російські окупанти обстріляли об’єкт «Нафтогазу» у Харківській області, де виникла масштабна пожежа. Рятувальники працюють над повною ліквідацією, на щастя ніхто не постраждав.

Росіяни знову обстрілюють деокупований Херсон та його передмістя. Унаслідок обстрілів відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених. За попередню добу, 19 грудня, окупанти 42 рази вдарили по Херсонській області, влучивши у об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Під обстрілами загинуло дві людини.

Уранці росіяни обстріляли Чернігівську область, у Сумській області зафіксовано мінометні обстріли, також ворог продовжує бити по Дніпропетровщині. На щастя у цих областях немає потерпілих від ворожих атак.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів.

Сьогодні Володимир Зеленський побував у Бахмуті та нагородив українських захисників. Вони дали президенту прапор і попросили передати його Конгресу США. Таким чином наші захисники вирішили подякувати американцям за постачання зброї.

Росіяни припинили випускати цивільних з окупованої території Запорізької області, заблокувавши пропускний пункт у Василівці.

Рівень воєнної загрози зі сторони Білорусі зростає, але українські сили відстежують ситуацію на північному кордоні й вживають всіх необхідних оборонних заходів. Сьогодні стало відомо, що Росія перекидає на південь Білорусі танки, вантажівки та особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися.

Ну і маємо хороші новини з Росії. У російському місті Шебекіно Бєлгородської області пролунали вибухи. У соцмережах повідомляють про пожежу на електропідстанції, без світло залишилась третина міста. У Брянській області заявили про атаку безпілотника на РЕМ. Про вибухи повідомляли і з російської Чувашії – там виникла пожежа на магістральному газопроводі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 99 230 військових. Також було знищено: