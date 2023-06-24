Українці відбили у росіян кілька позицій, які сепаратисти захопили ще 2014 року. Російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. А найманці ПВК «Вагнер» підняли бунт проти керівництва Росії та пішли в наступ на Москву.

ZAXID.NET підсумовує 486 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

В ніч на 24 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування «Калібр», 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони типу Shahed. Українська ППО збила 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, один «Калібр» та три дрони.

Ракети Х-22 російські терористи випустили по Дніпрі та Кривому Розі, є загиблі та поранені цивільні, завдано великих руйнувань. У Києві уламки ракет впали на житловий будинок, загинули і травмувалися люди.

На фронті ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулось понад 10 бойових зіткнень. На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли. Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, мають добрі результати на Луганському напрямку: ворог втрачає техніку.

ЗСУ вибили росіян з місць, захоплених серпаратистами ще у 2014 році. Бійці ЗСУ провели успішний штурм під Красногорівкою і заволоділи кількома позиціями.

Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках Донеччини одночасно: у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка.

Військовий заколот в Росії

Ввечері 23 червня власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості» проти російського міноборони. До ранку стало відомо, що «вагнерівці» захопили Ростов і Воронєж, пообіді суботи увійшли в Московську область, а до Ростова прибули кадирівці. «Вагнерівці» готуються до захоплення складів з російською ядерною зброєю у Воронезькій області.

Путін назвав дії Прігожина «зрадою» і наказав придушити заколот, а сам на літаку покинув Москву. Масово вилітають зі столиці і російські еліти. На в’їзді до Москви найманців очікують прокремлівські силовики. Структури міноборони Росії споруджують огородження та перекривають дороги.

Однак вже ввечері 24 червня Прігожин заявив, що його війська розвертаються назад, не доходячи до Москви 200 км, щоб «не пролилася русска кров». Військовий путч закінчився мирними домовленостями.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 223910 військових. Також було знищено: