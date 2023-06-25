ЗСУ вибили росіян з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець і розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади окупантів. Керівник ГУР заявив про завершення росіянами підготовки до теракту на ЗАЕС. Окупанти вбили у Бердянську двох 16-річних українських активістів.

ZAXID.NET підсумовує 487 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіни вночі випустили 6 зенітних керованих ракет С-300 по цивільних об’єктах Запорізької області. Крім того, протягом доби завдав 25 авіаційних ударів, 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, за добу там відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони України за добу просунулися на південному та північному флангах поблизу Бахмута до 1 км. Біля однієї з позицій українських військових на Мар’їнському напрямку росіяни скинули заборонений Женевською конвенцією про правила ведення війни хімбоєприпас, однак вітер був у їхню сторону.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається завадити просуванню наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та обстріляв з артилерії 30 населених пунктів. Сили оборони мали успіх на захід від Макарівки.

На Сватівському напрямку ворог продовжує локальні наступальні дії на позиції наших військ у районі Серебрянського лісництва.

Британський генерал допустив можливість нападу «вагнерівців» на Київ з Білорусі. Однак командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на півночі не спостерігається ані нарощування ворожої техніки, ані живої сили. Спроба атакувати Україну з Білорусі є самогубством.

​Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 224630 військових. Також було знищено: