Жінку збив один автомобіль, інший наїхав на неї

На автодорозі Рівне-Львів неподалік села Вересневе 26 грудня загинула 62-річна мешканка цього села. Жінка переходила дорогу у невстановленому місці й потрапила під колеса автомобіля Volkswagen. Від удару її відкинуло на зустрічну смугу, де потерпілу переїхав автомобіль Renault. Від одержаних травм вона загинула на місці.

Повідомлення про смертельну автопригоду на автодорозі біля села Вересневе неподалік Рівного надійшло до поліції у неділю, 26 грудня, о 17:08. «Слідчий попередньо встановив, що 31-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на 62-річну пішохідку, жительку села Вересневе, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Потому її відкинуло на смугу зустрічного руху, де 51-річний водій автомобіля «Renault» наїхав на неї», — повідомляє поліція Рівненської області.

Від одержаних травм жінка загинула. На місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, буде відкрито кримінальне провадження. Жодних подробиць події поліція поки не розголошує.