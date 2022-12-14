Книгарню відкрили у центрі Рівного, на вулиці Соборній, 94

У центрі Рівного подружжя переселенців з Херсона відкрили книжкову крамницю «Затишна книгарня». У Херсоні вони видавали газету, втім, після початку повномасштабного вторгнення їм довелось виїхали з рідного міста. За декілька місяців після переїзду на Рівненщину пара виграла ґрант на відкриття власної справи. Гроші вирішили вкласти у нову книгарню.

Як повідомила прес-служба Рівненської військової адміністрації, Михайло та Вікторія Новицькі у Херсоні мали власний бізнес: друкарню та медіахолдинг. Однак 24 лютого вони покинули рідне місто.

«Ми ж – медійники. Тож розуміли, що якщо почнеться те, що, власне, почалось, то наші імена будуть у списках, розпочнеться полювання. Тому виїхали з Херсона у перший же день, 24 лютого, пообіді. А бої вже були на підступах до міста, на Антонівському мосту. Серед наших знайомих є такі, які зникли. А є й наші автори, що зазнали тортур. Зокрема, чоловіка пенсійного віку змушували навіть коментувати на камеру, що він приймає новий режим. Звісно, все це було результатом катувань. Після звільнення чоловік це підтвердив. Але ми були шоковані, коли це бачили», – розповів Михайло Новицький.

Відтак чоловік з дружиною переїхали у Демидівську громаду на Рівненщині до родичів. За декілька місяців вони вирішили розпочати новий бізнес. Подружжя виграло ґрант за програмою єРобота і відкрило книгарню в центрі Рівного на вулиці Соборній, 94.

Це вже 16 книжкова крамниця у Рівному. Але, незважаючи на це, покупці постійно є. «Того бізнесу, який ми мали в Херсоні, там не буде, принаймні найближчим часом. Війна багато чого змінила і поруйнувала. Зараз робимо безкоштовні спецвипуски [журналів] на Херсон. Допомагають спонсори. Можливо, будемо намагатися залучати грантові кошти. Побачимо, як ітимуть справи. Але «Затишна книгарня» у Рівному працюватиме», – зазначив чоловік.