Містечко відкрили у густонаселеному мікрорайоні «На щасливому», що налічує 15 тис. мешканців

У спальному мікрорайоні Рівного відкрили так зване «містечко незламності». Воно складається з 16 невеликих будиночків, де є ліжка та термоковдри. У приміщеннях можна зігрітись та зарядити гаджети. В подальшому подібні міні-містечка планують відкрити у ще одному мікрорайоні Рівного «Північному» та у селищі Квасилів.

Про відкриття так званого «містечка незламності» у середу, 7 грудня, повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, всього у мікрорайоні «На Щасливому» відкрили 16 будиночків-павільйонів шведського виробництва, у яких є розкладні ліжка, матраци, термоковдри.

Площа кожного з таких будиночків – 17 м2. Тут є світло, тепло та інтернет, можна зарядити гаджети. Завжди є чергові медик, соцпрацівник та поліцейський. Конструкції водонепроникні та мають вогнезахисне покриття.

«Ще у вересні разом з нардепом Дмитром Соломчуком зустрілися із представниками Шведського агентства з питань цивільних ситуацій. Тоді домовилися про передачу на Рівненщину 500 таких будиночків. Вже сьогодні частину з них ми розгорнули як «Пункти Незламності», що утворили ціле містечко. Далі подібні пункти на базі шведських будиночків облаштовуватимемо по всій області», – зазначив Віталій Коваль.

За його словами, у подальшому такі ж містечка відкриють в селищі Квасилів, а також у ще одному густонаселеному мікрорайоні Рівного – на «Північному». Водночас секретар Рівненської міськради Віктор Шаркизян уточнив, що сумарно у Рівному планують відкрити чотири такі локації.

Загалом у Рівненській області вже відкрили 176 пунктів обігріву, де можна зарядити гаджети, випити чаю та просто зігрітись.