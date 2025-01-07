43-річний Сергій Чуприна очолив Поліський лісовий офіс

У Поліському лісовому офісі – новий керівник. Замість Олександра Кватирка установу очолив колишній директор Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Чуприна. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили 7 січня у пресслужбі Поліського лісового офісу.

За інформацією видання «Конкурент», Олександр Кватирко, який майже 10 років керував лісовою галуззю Волині, а в 2023 році став керівником Поліського лісового офісу, переведений на посаду операційного директора у центральний апарат ДП «Ліси України».

Зауважимо, що у серпні 2024 року посадовець потрапив у скандал, оскільки саме він, за версією журналістів-розслідувачів, дозволив родині директора з цифрової трансформації мережі автозаправних станцій WOG Олега Кушіля проживати у котеджі на території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Воротнів».

Замість Олександра Кватирка Поліський лісовий офіс очолив 43-річний Сергій Чуприна. Посадовець родом із села Степань Сарненського району. Навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Працював старшим майстром лісу Бобрівського лісництва Березнівського лісгоспу. Після того обіймав посади інженера-мисливствознавця, інженера захисту лісу, інженера лісового господарства, головного інженера.

Сергій Чуприна очолював Клеванський та Остківський лісгоспи, був заступником керівника Рафалівського та Костопільського лісгоспів, доки його не призначили першим заступником начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Після того, як ексочільника установи Віталія Суховича взяли під варту через підозру у незаконному збагаченні, 6 лютого 2024 року Сергій Чуприна став директором управління лісового та мисливського господарства.