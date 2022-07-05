Поліцейські вилучили ніж, яким мешканка Борислава зарізала свого співмешканця

У понеділок ввечері, 4 липня, у місті Борислав на Львівщині 47-річна раніше судима місцева мешканка зарізала свого співмешканця. Жінку затримали, їй загрожує 15 років тюрми.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився 4 липня ввечері близько 22:30 у будинку в Бориславі. Там виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Про вбивство поліцейським повідомили медики швидкої допомоги, які першими приїхали на місце події.

Опитавши сусідів та провівши інші оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетна його співмешканка, раніше судима 47-річна жителька Борислава.

Відомо, що між співмешканцями виник конфлікт, під час якого жінка завдала ножем удар в ногу 47-річному потерпілому, унаслідок чого він помер.

Підозрювану затримали, їй загрожує від семи до 15 років тюрми за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).