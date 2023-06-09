Поліцейський на Чернігівщині загинув від підриву на російській міні
На момент підриву поліцейський з колегою перебували поза службою
Вранці у п’ятницю, 9 червня, в Чернігівській області на міні підірвався автомобіль з поліцейськими, один правоохоронець загинув.
Інцидент стався на прикордонній території. Загинув 39-річний поліцейський Олексій Жовтик, його колегу госпіталізували з травмами.
Як повідомила поліція Чернігівської області, в момент підриву чоловіки перебували поза службою. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні Чернігівщини.
«39-річний Олексій Жовтик загинув на місці. Його колега зазнав травм і був госпіталізований», – сказано в повідомленні.
У ньому зазначається, що в загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.
Прикордоння Чернігівщини перебуває під щоденними російськими обстрілами. Росіяни обстрілюють цю територію з різних видів зброї, у тому числі з мінометів та керованими авіабомбами.