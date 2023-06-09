У 39-річного Олексія Жовтика залишилося троє неповнолітніх дітей

Вранці у п’ятницю, 9 червня, в Чернігівській області на міні підірвався автомобіль з поліцейськими, один правоохоронець загинув.

Інцидент стався на прикордонній території. Загинув 39-річний поліцейський Олексій Жовтик, його колегу госпіталізували з травмами.

Як повідомила поліція Чернігівської області, в момент підриву чоловіки перебували поза службою. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні Чернігівщини.

«39-річний Олексій Жовтик загинув на місці. Його колега зазнав травм і був госпіталізований», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що в загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

Прикордоння Чернігівщини перебуває під щоденними російськими обстрілами. Росіяни обстрілюють цю територію з різних видів зброї, у тому числі з мінометів та керованими авіабомбами.