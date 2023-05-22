Російські війська в ніч на 22 травня 2022 року завдали ракетного удару по Запорізькій області. Через рік офіційно підтвердили інформацію про влучання по базуванню бійців полку спецпризначення «Сафарі», а також 23 загиблих поліцейських. Про це в понеділок, 22 травня, повідомили Національна поліція й полк «Сафарі».

«Сьогодні для нашої поліцейської родини ще одна гірка дата – рік тому в ніч із 21 на 22 травня Росія завдала підступного ракетного удару по Запоріжжю. Тієї ночі загинули 23 бійці полку "Сафарі" НПУ з багатьох областей України», – сказано в повідомленні поліції.

Серед загиблих є 19 спецпризначенців підрозділу КОРД (бійці з Вінницької, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей) та четверо представників патрульної служби поліції особливого призначення (з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей). Про кількість поранених не повідомляють.

Як зазначає «Громадське», невдовзі після ракетного удару в ніч з 21 на 22 року Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про три влучання ракет по селу біля Запоріжжя. Однак досі офіційно не підтверджували, що удар був по полку «Сафарі».

Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко через декілька днів після удару розповів, що обстріл відбувався у два етапи. Спершу окупанти випустили три ракети туди, де перебували бійці. А через дві години росіяни запустили ще два касетних снаряди й завдали нових пошкоджень.

Попри те, що офіційних повідомлень про удар по полку не було, у місцевих медіа публікували фоторепортажі поховань та історії загиблих бійців у ніч проти 22 травня 2022 року на Запоріжжі.