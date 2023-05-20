Воєнні злочинці скинули авіабомби на житлові квартали Берислава

Унаслідок нічного обстрілу росіянами Херсонщини в суботу, 20 травня, один зі снарядів влучив у будинок, загинули двоє людей, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка», – сказано в повідомленні.

Крім того, внаслідок удару по селу Кіндійка біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізували.

«За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт», – додали у прокуратурі. Також про те, що росіяни скинули на житлові квартали Берислава авіабомби, повідомив голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що загалом унаслідок удару по Бериславу пошкоджено п’ять житлових будинків.