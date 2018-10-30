Поліцейський у Чернівцях побив перехожого через зауваження про паркування

Нападником, за попередніми даними, є працівник управління захисту економіки Нацполіції Чернівецької області

У Чернівцях правоохоронець відлупцював чоловіка, через те, що він зробив йому зауваження про неправильне паркування. Постраждалий наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Як інформує «Молодий буковинець», інцидент трапився ще 25 жовтня поблизу корпусу юридичного факультету Чернівецького національного університету. Чоловік посеред вулиці жорстоко побив перехожого, постраждалий нині перебуває у відділенні нейрохірургії лікарні швидкої медичної допомоги.

Про побиття повідомив депутат міськради Володимир Бешлей, він на своїй сторінці у Facebook оприлюднив запис із камер відеоспостереження, на якому зафіксовано цей інцидент. За словами депутата, нападником нібито був працівник правоохоронних органів Владислав Дикий.

Після побиття дружина потерпілого Олена Савосюк прийшла на сесію міської ради. Де їй дозволили виступити з трибуни. Жінка розповіла деталі інциденту.

«25 жовтня о 13.30 мого чоловіка жорстоко побив поліцейський. І ніхто не приймає ніяких мір. (...) Чоловік упізнав нападника. (...) Камера спостереження зафіксувала номери машини. На наступний ранок я побачила цю машину, поїхала за нею, викликала патруль. Патруль взяв дані тільки одного пасажира цієї машини. Вони не взяли дані Дикого Владислава Сергійовича. Я його сфотографувала, відправила фото чоловікові, чоловік його впізнав. Ми зверталися до слідчого, сказали, що ніхто ніякі міри не вживає», – повідомила дружина потерпілого, додавши, що нападнику не сподобалося, як її чоловік припаркував своє авто.

Депутати міськради скерували звернення до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури з проханням покарати винного.



Як інформує сайт АСС, у патрульній поліції Чернівецької області повідомили, що Владислав Дикий справді раніше працював у їхньому управлінні, але нещодавно перевівся до управління захисту економіки управління Нацполіції у Чернівецькій області.

У прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом нападу зловмисника на перехожого чоловіка. У відомстві зазначили, що постраждалий повідомив правоохоронцям про конфлікт з невідомою особою, під час якого він отримав тілесні ушкодження.



Поліція наразі відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу нападника, пише «Молодий буковинець».