24-річний Андрій Старий зник 9 січня, коли повертався з гостини у родичів додому

У понеділок, 11 січня, на Львівщині поліція оголосила в розшук безвісти зниклого 24-річного жителя села Нова Скварява Жовківського району Андрія Старого, який зник 9 січня. Цього дня хлопець пішов від родичів з віддаленого села Гринчуки, але додому так і не повернувся.

У Жовківському відділенні поліції розповіли ZAXID.NET, що 24-річний Андрій Старий 9 січня гостював у родичів у віддаленому селі Гринчуки, до якого через ліс веде ґрунтова дорога. Увечері він зібрався на маршрутку, щоб добратися додому у Нову Скваряву. Аби дістатися до свого села, хлопець мав йти кілька кілометрів до траси Львів-Рава-Руська, сісти на маршрутку до Жовкви, а далі пересісти на іншу маршрутку до Нової Скваряви. Однак, за даними поліції, у маршрутку хлопець не сідав. Наймовірніше, він заблукав десь у лісі по дорозі до траси.

У поліції зазначили, що в цій місцевості густі ліси і там досить часто губляться грибники.

Прикмети зниклого: 24 роки, зріст – 180 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, короткострижений, волосся темного кольору, очі карі. На обличчі біля губи має родимку діаметром 1 мм. Був одягнений у синю куртку та сині джинсові штани.

Також відомо, що хлопець перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Усіх, кому відоме місце перебування зниклого, просять повідомити на лінію «102» або за телефоном 098 3910011.