Поліція провела обшук вдома у чоловіка, на комп'ютері знайшли докази його протиправної діяльності

Поліція викрила 26-річного мешканця Волині, який в інтернеті продавав паспортні дані громадян. Яким саме чином він отримав до них доступ, наразі не повідомляють. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжку та незаконне поводження за зброєю. За продаж персональних даних йому загрожує до двох років тюрми.

Про викриття кібершахрая стало відомо у вівторок, 24 травня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Як встановили слідчі, мешканець Волині налагодив схему отримання паспортних даних, які згодом продавав шахраям у інтернеті. Яким саме чином він отримав доступ до цих даних, у поліції наразі не коментують.

Як уточнила в коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, затриманому чоловікові 26 років. На зловмисника кіберполіція вийшла самотужки.

«За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили три мобільні телефони, магнітний носій інформації, планшет, ноутбук, накопичувачі пам’яті, що містять докази нелегальної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 361-2 ККУ (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.

Частина перша цієї статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – ув'язнення до двох років.