Будівельна компанія одержала авансом 10 млн грн і прозвітувала про виконання робіт на половину суми

Рівненська поліція підозрює керівника львівської будівельної фірми «Білдерпоінт» Вадима Бабича у привласненні бюджетних 5 млн грн при виконанні ремонту ділянки дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Фірма-переможець тендеру одержала від Служби автомобільних доріг Рівненської області 10 млн грн й прозвітувала про використання половини суми. Тепер поліція підозрює керівника у привласненні іншої половини суми.

Про підозру у заволодінні бюджетними коштами керівником будівельної фірми поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 14 лютого. «Слідчі встановили, що у листопаді 2017 року службова особа, діючи умисно, з корисливих мотивів заволоділа бюджетними коштами в сумі 4 млн 900 тис. грн, призначеними на виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги «Городище-Рівне-Старокостянтинів»», — ідеться у повідомленні.

Згідно з укладеним зі Службою автомобільних доріг у Рівненській області договором, будівельній компанії переказали авансом 10 млн грн. Керівник компанії прозвітував про виконання робіт на 5,1 млн грн, решту привласнив, переказавши кошти на рахунок іншого банку.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). Поліція не повідомляє назву компанії та не називає її керівника, але зазначає, що слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про товариство «Білдерпоінт», зареєстроване у Львові. Директором компанії є Вадим Бабич, бенефіціарним власником (100%) є Марія Бабич.