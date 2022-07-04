Уряд України в червні ухвалив постанову, яка відкриває можливість для громадян за кордоном оформлювати ID-картки та закордонні паспорти. Пілотний проект системи оформлення українських документів уже запущено у Варшаві.

Як повідомило в понеділок, 4 липня, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, у столиці Польщі з серпня буде відкрито центр Державного підприємства «Документ», але українці, які вже зараз перебувають у Польщі, можуть подавати заяви через мобільні комплекси – спеціально оснащені мікроавтобуси. Ці мобільні комплекси працюють з понеділка по суботу, з 10:00 до 19:00. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу.

Раніше прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла, що у закордонних підрозділах ДП «Документ» українці зможуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або скористатися новою послугою із оформлення обох документів одночасно. Перелік документів для оформлення паспортних документів є стандартним – як у паспортних сервісах, які розташовані в Україні.

«Враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, строки оформлення та видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів – у звичайному режимі та до 20 робочих днів – у терміновому. Оплата послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці – за допомогою онлайн-сервісу. Для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі є недоступною)», – йшлося в повідомленні МВС.