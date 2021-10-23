Сергій Шефір розповів про стан свого пораненого водія

Водій першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який постраждав під час замаху на посадовця, оговтується від пережитого. Наразі він продовжує лікування та ще не встає з ліжка. Про це Шефір заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 22 жовтня.

За словами Шефіра, якого процитував «24 канал», Олександр Іванько приблизно за 7 – 10 днів зможе стати на милиці. «Він почне наново вчитися ходити», – пояснив перший помічник президента.

На початку жовтня Шефір розповів, що життю його водія нічого не загрожує. Тоді він також запевнив, що психологічно той почувається нормально й після одужання повернеться до своїх обов'язків.

Як повідомляв ZAXID.NET, невідомі скоїли Напад на автомобіль Сергія Шефіра зранку 22 вересня поблизу Києва. Кулі влучили лише у водія, сам політик не постраждав. Після поранення водій зміг проїхати ще близько п’яти кілометрів.

Внаслідок нападу Водій Шефіра Олександр Іванько зазнав поранення в ногу. Його доставили до лікарні автомобілем швидкої допомоги й прооперували.

Перед тим, як відправитися до лікарні, водій Шефіра навіть встиг допомогти слідчим. Він зміг вказати правоохоронцям на місце, звідки здійснювалися постріли.