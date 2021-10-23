Поранений водій Сергія Шефіра буде наново вчитися ходити
Олександр Іванько через місяць після поранення досі не встає з ліжка
Водій першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який постраждав під час замаху на посадовця, оговтується від пережитого. Наразі він продовжує лікування та ще не встає з ліжка. Про це Шефір заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 22 жовтня.
За словами Шефіра, якого процитував «24 канал», Олександр Іванько приблизно за 7 – 10 днів зможе стати на милиці. «Він почне наново вчитися ходити», – пояснив перший помічник президента.
На початку жовтня Шефір розповів, що життю його водія нічого не загрожує. Тоді він також запевнив, що психологічно той почувається нормально й після одужання повернеться до своїх обов'язків.
Як повідомляв ZAXID.NET, невідомі скоїли Напад на автомобіль Сергія Шефіра зранку 22 вересня поблизу Києва. Кулі влучили лише у водія, сам політик не постраждав. Після поранення водій зміг проїхати ще близько п’яти кілометрів.
Внаслідок нападу Водій Шефіра Олександр Іванько зазнав поранення в ногу. Його доставили до лікарні автомобілем швидкої допомоги й прооперували.
Перед тим, як відправитися до лікарні, водій Шефіра навіть встиг допомогти слідчим. Він зміг вказати правоохоронцям на місце, звідки здійснювалися постріли.
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