Порошенко і Тимошенко відкинули проведення виборів до припинення воєнного стану в Україні

Лідерка партії «Батьківщина» й колишня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко, а також п’ятий президент України й очільник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментували повідомлення видання Politico про нібито їхні перемовини з командою президента США Дональда Трампа щодо майбутніх виборів в Україні. Обидва політики наголосили, що проведення будь-яких виборів в Україні на час війни неможливе.

Так, Петро Порошенко у четвер, 6 березня, повідомив, що його команда «публічно та прозоро» працює з американськими партнерами – як демократами, так і республіканцями. За його словами, розмови з США з боку «ЄС» стосуються озброєння, допомоги Україні, розвідки та єдності.

«Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни», – написав у Facebook Петро Порошенко, водночас звинувативши чинну владу в «купівлі голосів виборців» та санкціях проти нього, «що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів».

Порошенко наголосив, що його команда виступає за проведення виборів виключно після завершення воєнного стану. Наразі, за словами експрезидента, завдання його команди полягає в захисті інтересів України «незалежно від приналежності до влади чи опозиції».

Матеріал Politico також прокоментувала і Юлія Тимошенко. На своїй сторінці в Facebook вона повідомила, що її партія веде перемовини з усіма союзниками.

«До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови», – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, 6 березня Politico із посиланням на трьох українських народних депутатів й американського експерта зі зовнішньої політики повідомило, що високопосадовці з адміністрації Дональда Трампа провели таємні переговори з Порошенком та Тимошенко, під час яких дискутували, чи може Україна швидко провести президентські вибори. США обговорюють неофіційними каналами проведення виборів президента в період між досягненням домовленості про тимчасове припинення вогню й до початку повноцінних мирних перемовин.

Зазначимо, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко неодноразово публічно виступали проти проведення виборів до завершення бойових дій в Україні. Втім, Politico з посиланням на американського експерта зі зовнішньої політики повідомило, що вони «позиціюють себе як люди, з якими було б легше працювати і які погодяться на багато речей, на які не погоджується Зеленський».

Адміністрація Дональда Трампа та сам американський президент виступають за необхідність проведення виборів в Україні. Зокрема, Трампа наприкінці лютого заявив, що рейтинг президента України Володимира Зеленського нібито становить 4%, а також назвав його диктатором. Втім, згодом Трамп відмовився від своїх слів.

Зеленський, реагуючи на подібні заяви, відповів, що американський президент транслює дезінформацію, яка «йде від Росії», та пообіцяв опублікувати результати опитувань, які покажуть рейтинги різних політиків серед українців. Крім того, президент заявив, що готовий піти з посади, якщо Україну приймуть до НАТО.

Зазначимо, в опитуванні британської соціологічної компанії Survation, опублікованого минулого тижня, за Володимира Зеленського готові проголосувати на президентських виборах 44% респондентів. За Порошенка проголосували 10% опитаних українців, а за Тимошенко – 5,7%. Найближчим суперником чинного президента України є ексголовнокомандувач Валерій Залужний з результатом у 20%.