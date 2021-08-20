Судячи з фото, прапор перебуває у складеному вигляді

Прапор України, який група народних депутатів внесла в зал засідань парламенту 30 років тому під час проголошення Незалежності України, вперше виставили на площі Конституції перед Верховною Радою. До цього Прапор Незалежності публічно ніколи не виставляли. Як випливає з фотографій, опублікованих у ЗМІ, прапор перебуває у складеному вигляді.

«Вперше за 30 років Прапор Незалежності виставляється перед Верховною Радою України на площі Конституції, де кожен охочий може до нього підійти, сфотографуватися… це неправильно, коли він залишається лише у стінах Верховної Ради», – сказав спікер українського парламенту Дмитро Разумков на урочистому відкритті стенду з Прапором Незалежності України в п'ятницю, 20 серпня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Перед будинком Верховної Ради вперше представлено Прапор Незалежності України️https://t.co/A87oHjMal7 pic.twitter.com/zrhlOWHmjT — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 20, 2021

Як нагадала прес-служба Верховної Ради, 24 серпня 1991 року група народних депутатів, серед яких був засновник «Народного Руху України» В'ячеслав Чорновіл, внесла синьо-жовтий прапор розміром 4 x 8 метрів – Прапор Незалежності України – в зал пленарних засідань.

З нагоди 10-ї річниці незалежності України Прапор Незалежності розмістили у вітрині на другому поверсі будівлі Верховної Ради як реліквію. 23 серпня 2017 року його перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративну будівлю Верховної Ради.

Традиційно під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України вносять до зали пленарних засідань Верховної Ради народні депутати, які були безпосередніми учасниками прийняття Акта проголошення незалежності України. Однак цього року цю почесну місію виконають переможці конкурсу дитячих відеоробіт «Незалежність моєї країни».