Тернополянці загрожує до 7 років в'язниці

На Тернопільщині прокурори передали в суд справу щодо працівниці благодійного фонду, яка причетна до переправлення чотирьох чоловіків призовного віку за кордон. Жінка взяла печатку і проштампувала документи для дозволу на виїзд за кордон, які пізніше направила до ОВА. В поліції не вказують назву благодійного фонду, однак ZAXID.NET з власних джерел в правоохоронних органах стало відомо, що йдеться про організацію «Сильна Галичина».

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що до незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків причетна 24-річна співробітниця благодійного фонду, яка могла вільно користуватися печаткою організації.

Наприкінці 2022 року – початку 2023 року вона підготувала від імені громадської організації до ОВА листи з обґрунтуванням про надання дозволу на перетин державного кордону України чотирьом військовозобов’язаним водіям, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 9 січня.

За інформацією з листів, ці чоловіки мали б поїхати за кордон як водії гуманітарних вантажів. Вони мали привезти медикаменти та медичне обладнання для ЗСУ. Ухилянти перетнули кордон у січні 2023 року в пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею та не повернулись в Україну. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що жінка засвідчила документи від імені директора фонду, скріпила відтиском його печатки.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянки за ч. 2 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення 4 осіб через державний кордон України).

Згідно з санкціями інкримінованої статті обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.