Працівники СБУ провели обшуки вдома у підозрюваної

Служба безпеки України затримала 33-річну адвокатку зі Львова, яка організувала нелегальний виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків. За втечу з країни чоловіки платили затриманій 7,5 тис. доларів. Пресслужба СБУ у середу, 8 січня, повідомила, що адвокатка обіцяла працевлаштувати чоловіків на державні посади.

«Фігурантка гарантувала, що має вплив на посадовців держпідприємства. Згодом втікач мав отримати бронювання від військової служби, а далі безперешкодно покинути територію нашої держави під виглядом "службового відрядження" до країни ЄС», – розповіли в СБУ.

Обшуки у львівської вдвокатки. Фото СБУ та поліції

Працівники СБУ та поліцейські провели обшуки в юристки та вилучили чорнові записи з доказами злочину. Правоохоронці не повідомляють про кількість чоловіків, яких незаконно допомогла працевлаштувати жінка.

Адвокатка отримала дві підозри за статтями про незаконне переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Невдовзі підозрюваній оберуть запобіжний захід. Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Слідчі встановлюють всіх причетних до злочинної схеми.