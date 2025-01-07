Органи охорони державного кордону від початку повномасштабного вторгнення склали 40,5 тис. протоколів щодо громадян, які незаконно перетнули кордон або намагались це зробити. За цей же час майже півтори тисячі українців отримали вироки в судових справах про ухилення від мобілізації. Про це повідомило «Слідство.Інфо» у вівторок, 7 січня.

«У період з 24.02.2022 по 23.12.2024 за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України” органами охорони державного кордону складено 40,5 тис. протоколів стосовно осіб», – відповіли у Державній прикордонній службі України на запит журналістів.

Ідеться, зокрема, про адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 8500 грн).

«Слідство.Інфо» зауважує, що за незаконний перетин кордону чи спробу це зробити громадянина також можуть притягнути й до кримінальної відповідальності. У Державній судовій адміністрації повідомили, що впродовж 2022 – 2023 років за статтею 332-2 ККУ (незаконне перетинання державного кордону) засудили 34 людини.

Ще 96 українців отримали вироки за статтею 335 ККУ (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу).

Також за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у 2022 – 2023 роках вирок отримали 1490 людей. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

До слова, за даними румунської Територіальної інспекції прикордонної поліції, з лютого 2022 року і до травня 2024 року румунські прикордонники затримали близько 11 тис. українських чоловіків. Ще 19 українців загинули, намагаючись переплисти Тису або замерзли у високогір’ї Карпат.