У Румунії знайшли живими трьох громадян України, які заблукали у горах Марамуреш в ніч на середу, 25 грудня. Всіх трьох госпіталізують до лікарні. Про це повідомив румунський сайт новин Digi24.

В ніч на 25 грудня до рятувальників Румунії надійшло повідомлення про те, що у горах Марамуреш заблукали троє українців. Гірська рятувальна служба прибула за координатами, які вказали українці, однак їх там не виявили. Через 12 годин у Румунії вирішили припинити пошуки українців. Зазначалось, що вони не дослухались інструкцій та залишили місце, де мали очікувати на допомогу.

Близько 16:30 керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу повідомив, що українців все ж таки вдалося знайти, оскільки рятувальники розширили район пошуків та вірно визначили місце, до якого могли піти українці. Зазначається, що один із них отримав травми, ще двоє мають незначне переохолодження, але їхньому життю нічого не загрожує.

«Пошуки проводилися наземним шляхом. Ми виявили їх у дуже небезпечній місцевості, і лише один із них був у трохи гіршому стані через травму, яку він отримав внаслідок падіння. Ми віримо, що його своєчасно доставлять до лікарні, і особливих проблем не буде. Інші двоє – тривалий час перебували на холоді, у них невелике переохолодження, але ми вважаємо, що їхньому життю нічого не загрожує», – сказав Сабін Корноїу.

Сабін Корноїу сказав, що влада вживає юридичних заходів, аби українці отримали право залишитися в Румунії. Однак, він точно не сказав, чи намагалися українці потрапити до Румунії, щоб ухилитися від мобілізації.

Рятувальники зазначили, що у місцевості, де виявили українців, суворі погодні умови. Температура повітря становить – 11°С, а пориви вітру там сягають до 80 км/год.