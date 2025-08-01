Київ – це найбільше місто України

Київ – це найбільше місто України та її столиця, про яку часто згадують в розмовах та ЗМІ. Саме у розмовах можна почути неправильне відмінювання слова, що не схвалює ні новий, ні старий правопис.

Слово «Київ» є іменником чоловічого роду. У родовому відмінку однини («Кого? Чого?») його часто помилково відмінюють як «Київа», хоча правильний варіант – «Києва».

Як правильно відмінювати слово «Київ»:

Називний – Київ

Родовий – Києва

Давальний – Києву

Знахідний – Київ

Орудний – Києвом

Місцевий – на/у Києві, по Києву

Кличний – Києве

Нагадаємо, що, згідно з новим українським правописом, деякі назви населених пунктів можуть мати паралельні форми в родовому відмінку однини: закінчення -а (-я) та -у (-ю). Раніше ми детально розповідали про ці зміни та пояснювали як правильно говорити: «до Львова» чи «до Львову».

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.