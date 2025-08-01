Новий правопис це не схвалює: як правильно говорити – «їду до Києва» чи «до Київа»
Київ – це найбільше місто України та її столиця, про яку часто згадують в розмовах та ЗМІ. Саме у розмовах можна почути неправильне відмінювання слова, що не схвалює ні новий, ні старий правопис.
Слово «Київ» є іменником чоловічого роду. У родовому відмінку однини («Кого? Чого?») його часто помилково відмінюють як «Київа», хоча правильний варіант – «Києва».
Як правильно відмінювати слово «Київ»:
- Називний – Київ
- Родовий – Києва
- Давальний – Києву
- Знахідний – Київ
- Орудний – Києвом
- Місцевий – на/у Києві, по Києву
- Кличний – Києве
Нагадаємо, що, згідно з новим українським правописом, деякі назви населених пунктів можуть мати паралельні форми в родовому відмінку однини: закінчення -а (-я) та -у (-ю). Раніше ми детально розповідали про ці зміни та пояснювали як правильно говорити: «до Львова» чи «до Львову».
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.