«Голубіка» – це російська назва популярної ягоди, яка в Україні називається лохиною

Літо – сезон фруктів та ягід, але часто українці помилково називають їх російською. До прикладу, чи знаєте ви, що таке «голубіка» та як правильно її називати українською? Розберімось разом.

Зараз сезон лохини – її вирощують у різних регіонах України та часто називають «голубікою», але так робити не варто. «Голубіка» – це російська назва популярної ягоди, яка в Україні називається лохиною. Щоб уникати мовних кальок та не поширювати російську мову, варто уникати слова «голубіка».

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