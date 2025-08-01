В Україні не їдять «голубіку»: як правильно називати популярну ягоду
Літо – сезон фруктів та ягід, але часто українці помилково називають їх російською. До прикладу, чи знаєте ви, що таке «голубіка» та як правильно її називати українською? Розберімось разом.
Зараз сезон лохини – її вирощують у різних регіонах України та часто називають «голубікою», але так робити не варто. «Голубіка» – це російська назва популярної ягоди, яка в Україні називається лохиною. Щоб уникати мовних кальок та не поширювати російську мову, варто уникати слова «голубіка».
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.