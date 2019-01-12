Представники шоумена Володимира Зеленського штурмували офіс в центрі Києва

Поліція під час штурму затримала десятьох людей

Ввечері 11 січня представники українського шоумена Володимира Зеленського​, який раніше заявив про бажання стати кандидатом в президенти держави, разом з групою невідомих почали штурмувати офіс у центрі Києва, інформує «24». Згодом поліція заявила, що невідомі намагались захопити офісну будівлю одного з підрозділів Національної поліції України, котру вони орендують у дружини артиста, а представники Зеленського разом із поліцією намагались розблокувати будівлю.

Один з працівників фірми, приміщення якої штурмували, розповів деяким українським ЗМІ, що власниками офісу є дружина Зеленського Олена та один з продюсерів «95 Кварталу» Сергій Шефір.

«Цей офіс спірний, справа в судах, але Зеленський спільно з національною поліцією його штурмують. За документами, приміщення належить дружині Зеленського і Сергію Шефіру», – зазначив чоловік, який не назвався.

Він наголосив, що є «таке собі товариство, яке має першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться в Печерському суді». Водночас, Зеленський нібито не став чекати на рішення суду, а «уклав договір з Нацполіцією, договір оренди і, вирізавши замки, заїхав» у приміщення.

За словами чоловіка, конфлікт почав близько 10-ї години ранку. «До нас в офіс прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні покинути приміщення, оскільки ми нібито незаконно його орендуємо. Наші юристи запропонували це все вирішити правовим шляхом. У результаті ця вся тяганина тривала цілий день, а вже ввечері приїхали спецпризначенці, які заштовхали шістьох наших співробітників в автозак, і поїхали в Печерське управління поліції», – розповів він.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому видно, як правоохоронці затримують кілька чоловік. Їх помістили в автобус спецназівців, припаркований біля офісу.

Близько 19-ї години конфлікт навколо офісу вщух. Поліцейські роз'їхалися, а активісти з обох сторін розійшлися. Окрім того, представники компанії, яка орендувала офіс, наголосили, що вже написали відповідні заяви в поліцію і прокуратуру, і в понеділок, 14 січня, будуть подавати заяву в суд.

Водночас прес-служба управління Нацполіції в Києві ввечері написала у Facebook, що 11 січня невідомі влаштували штурм офісної будівлі одного з підрозділів Національної поліції України.

«Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць. Десятьох осіб доставили в управління поліції. Наразі ситуація спокійна», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що почалося все зі словесної перепалки, а далі люди в цивільному спробували відкрито напасти на працівників Нацполіції. У відповідь на це правоохоронці застосували газ.

Як пише сайт «Вести», згодом колега по бізнесу Володимира Зеленського, представник «95 кварталу» Сергій Шефір заявив, що офіс належить йому та дружині Зеленського, і цю будівлю вони передали в оренду поліції.

«Цей офіс ми з дружиною Зеленського придбали близько двох років тому. Він згідно із законом належить нам. Ми їм не користувалися, тому що нас не пускали люди спортивної статури», – розповів продюсер.

«Ми не стали з ними воювати, вирішили передати його в оренду Нацполіціі. Тепер там законно розташується Нацполіція на правах оренди. Офіс у нас хочуть віджати люди, що перебувають за кордоном. Цей офіс належить приватним особам і ніякого відношення до Володимира Зеленського та його партії не має», – підсумував Шефір.

Водночас у прес-службі самого Зеленського повідомили, що не мають інформації щодо інциденту.