Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримувати безпечні вакцини

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна боротиметься за надання міжнародними партнерами підтвердженої вакцини проти Covid-19. Про це він сказав у інтерв'ю газеті The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на президентському сайті.

«Україна боротиметься за те, щоб наші партнери дали нам вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Це те, що підтверджено. Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі та навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання передусім у якості вакцини», – відповів президент на запитання, чи готова Україна брати російську вакцину «Спутник V».

Зеленський зауважив, що «Спутник V» сьогодні пропонують у суспільстві та в інформаційному просторі України. За його словами, Росія використовує для цього телеканали, зокрема українські, «які є союзниками політики Російської Федерації».

«Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо», – наголосив голова держави і додав, що Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину.

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, його міністерство планувало вакцинувати за державні гроші близько 21 млн осіб, пріоритетними групами будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які живуть у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти, люди похилого віку. Однак на безкоштовну вакцинацію такої кількості людей в України немає грошей.

Крім того, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробниками вакцин та очільниками країн, на території яких розташовані їхні заводи.