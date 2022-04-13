Сержант 80-ї бригади Володимир Балюк загинув у бою з російськими окупантами на півдні України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно сержанту 80 окремої десантно-штурмової бригади Володимиру Балюку та ще двом військовим. Відповідно до указу президента від 12 квітня, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»: Балюку Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

Оцерклевичу Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)

Скоблі Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно). Нагороди присвоєні «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі». Сержант десантно-штурмової роти 80 окремої десантно-штурмової бригади Володимир Балюк загинув 5 квітня 2022 року на півдні України під час бою з переважаючими силами російської армії. У тому бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили окупантів.

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