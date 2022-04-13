Президент присвоїв звання Героя України загиблому львівському десантнику
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно сержанту 80 окремої десантно-штурмової бригади Володимиру Балюку та ще двом військовим.
Відповідно до указу президента від 12 квітня, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»:
- Балюку Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
- Оцерклевичу Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)
- Скоблі Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).
Нагороди присвоєні «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».
Сержант десантно-штурмової роти 80 окремої десантно-штурмової бригади Володимир Балюк загинув 5 квітня 2022 року на півдні України під час бою з переважаючими силами російської армії. У тому бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили окупантів.