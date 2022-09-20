Депутатку викликали у поліцію для надання пояснень

Депутатку Тернопільської міськради Маріанну Юрик-Том'як викликали у поліцію через скаргу на допис про УПЦ МП. Зокрема, скарга надійшла на її публікацію у Facebook, що стосувався хресної ходи вірян московського патріархату до Почаєва, у якій взяли участь близько 5 тис. людей. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції, правоохоронці не знайшли порушень в дописі депутатки, тож кримінального провадження щодо цього випадку відкривати не будуть.

Як повідомила депутатка Тернопільської міськради від «ЄС» Маріанна Юрик-Том'як у своєму Facebook, у Тернопільське райуправління поліції її викликали в понеділок, 19 вересня. «Це стосується мого допису на приватній сторінці про шабаш московського патріархату на Тернопільщині. Пост і відео до нього переглянуло майже 500 тис. глядачів. До речі, пост мені вже давно знесли зі сторінки, адміни ФБ написали, що надійшло чимало скарг», – зазначила депутатка.

За її словами, скарга надійшла за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої релігійної приналежності).

Публікація вже зникла з Facebook, але Маріанна Юрик-Том'як опублікувала скріншот з частиною допису. «Не хотіла вчора, при святі, псувати собі та іншим настрій. На відео хода московських вибл*дків, які щороку влаштовують «шествіє» до Почаєва», – йдеться у дописі.

Після численних скарг адміністратори Facebook видалили допис депутатки

У коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що поліція реагує на всі звернення громадян, тож і щодо цього звернення провели перевірку. Депутатку викликали у відділення поліції та опитали. «Ознак порушення статті 161 у публікації не виявили. Матеріали списані у архів», – зазначив він, додавши, що кримінального провадження щодо цього випадку відкривати не будуть.

Зазначимо, що хресна хода прихильників УПЦ МП відбулась наприкінці серпня. Прочани вийшли з Хмельниччини та вирушили до Почаєва. Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш зазначав, що ще місяць тому Рада оборони області заборонила на Тернопільщині масові заходи, втім, віряни проігнорували цю вимогу.

Очільник поліції області Олександр Богомол визнав, що ця хода незаконна, однак поліція вирішила не розганяти її учасників, а слідкувати за громадським порядком. У декількох містах виникали конфліктні ситуації, оскільки люди не пропускали прочан.