Тисменицький суд присудив Володимиру Бровчуку два роки позбавлення волі

Тисменицький суд виніс вирок Володимиру Бровчуку, який намовив свою 7-річну доньку вкрасти гроші у своєї прабабусі. Чоловік знав, що його бабуся зберігає гроші у панчосі під подушкою, тому дочекався доки жінка засне та попросив доньку витягти панчоху з грошима. Суддя Тисменицького суду Марія Хоминець визнала чоловіка винним за двома статтями: крадіжка та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Володимиру Бровчуку, який раніше вже був засуджений за крадіжку, присудили два роки позбавлення волі.

У матеріалах справи йдеться, що Володимир Бровчук на момент скоєння крадіжки у листопаді 2019 року проживав у будинку бабусі разом зі своєю цивільною дружиною, двома дітьми та спільною знайомою. Чоловік достеменно знаючи, що бабуся зберігає гроші в панчосі, намовив 7-річну доньку витягти панчоху з-під подушки та віддати йому.

«Малолітня, яка внаслідок свої вікових особливостей не усвідомлювала суспільно небезпечних наслідків своїх дій, підійшла до ліжка, на якому спала бабуся , та з-під подушки витягнула панчоху, у якій зберігалися грошові кошти в сумі 1000 грн. двома банкнотами по 500 грн. кожна, принесла панчоху і передала в руки своєму батькові. Останній, забравши у своєї малолітньої дочки викрадене, вийшов з будинку разом із своєю знайомою та направився до продуктового магазину», – йдеться у вироку суду.

Під час судового розгляду справи чоловік свою вину визнав повністю, а його бабуся попросила суд суворо не карати чоловіка. У підсумку суддя Тисменицького суду Марія Хоминець визнала винним Володимира Бровчука у крадіжці грошей та втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність і присудила йому два роки позбавлення волі. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.