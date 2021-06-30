В одеській області знову затримали велику партію кокаїну. Брикети з кокаїном, загальною вагою майже 57 кг (разом з упакуванням), виявили у контейнері з Еквадору.

Як повідомила в середу, 30 червня, Державна прикордонна служба, правоохоронці знайшли 46 брикетів кокаїну загальною вагою маже 57 кг в одному з складських приміщень в Одесі. Наркотики були приховані у вентиляційних люках контейнера з бананами, який прибув до морського порту «Південний». Вартість цієї партії за цінами «чорного ринку» складає близько 10 млн доларів США.

Зазначимо, що великі, часто рекордні партії кокаїну в контейнерах з бананами в порту «Південний» виявляють регулярно. Торік великі партії цього наркотику виявляли у вересні (112 кг), у серпні (56 кг), у грудні (54 кг), у травні (понад 53 кг), у листопаді (понад 22 кг).

Крім того, у травні 2019 року в цьому ж порту прикордонники перехопили рекордну партію кокаїну з Колумбії. Однак у цьому випадку наркотик змішали з будматеріалами. У подальшому його мали відділити у нарколабораторії. Тоді загальний вантаж будматеріалів з кокаїном перевищив 19 тонн.