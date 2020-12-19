Кокаїн вагою 54 кг був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнера

У порту «Південний» в Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до ЄС. Правоохоронці виявили наркотики в рамках програми з контролю за контейнерними перевезеннями.

Як повідомила в суботу, 19 грудня, Державна прикордонна служба, наркотики прибули в Україну до морського порту «Південний» з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки наркотиків мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску «Старокозаче».

Фодо Державної прикордонної служби

Кокаїн вагою 54 кг був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів.

У Державній прикордонній службі зазначили, що лише цього року в морських портах на Одещині вдалося виявити понад 500 кг кокаїну. Переважно масштабні партії цього наркотику доставляють в Україну разом з бананами.