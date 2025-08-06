Привабите щастя та добробут: що обов'язково потрібно зробити на Яблучний Спас
6 серпня за новим стилем віряни святкують Преображення Господнє, відоме як Яблучний Спас. У цей день важливо звернути увагу на духовні дії: молитву, добрі справи та освячення врожаю як символ подяки Богові. Що ще зробити у цей день пишуть «Новини.LIVE».
Що варто зробити на Яблучний Спас
Відвідати храм та помолитися – проведіть день у молитві й вдячності за врожай. Особливо доречно поминати померлих та молитися за їхні душі
Освятити плоди врожаю – принесіть до церкви кошик із яблуками, сливами, виноградом, грушами та навіть медом. Освячені фрукти символізують Божу благодать і здоров’я
З’їсти перше освячене яблуко з бажанням – вважалося, що такий ритуал приносить щастя, здійснення мрій і благополуччя на весь рік
Поділитися з іншими – пригощайте родичів, сусідів та нужденних освяченими плодами. За народними віруваннями, це приносить достаток і добрий стан у дім
Попросити вибачення та примиритися – у святковий день варто налагоджувати стосунки, прощати та уникати конфліктів для збереження духовної чистоти
Зробити добру справу – благодійність вітається на Спас, тому допомога іншим сприймається як шлях духовного росту й залучення благословення