Професора Йосипа Лося звільнили з ЛНУ у березні 2025 року

Львівський апеляційний суд відмовився скасувати наказ про звільнення 88-річного професора Йосипа Лося з посади викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Професора звільнили через домагання, про які заявили десятки колишніх студенток ЛНУ.

У лютому 2025 року журналістка NGL.media Катерина Родак опублікувала свідчення про домагання від Йосипа Лося. Під публікацією Родак десятки випускниць різних десятиліть факультету журналістики також розповіли про харасмент від професора. Журналістка Катерина Родак повідомила, що студентки неодноразово скаржились адміністрації університету на поведінку професора, однак реакції не було. Їй вдалось отримати копії заяв за 2015 та 2019 роки та лист до ректора Володимира Мельника.

Після звинувачень факультет журналістики відсторонив Йосипа Лося від викладання та розпочав службове розслідування. Поведінку професора обговорювали комісія з питань етики та професійної діяльності університету, яка рекомендувала його звільнити.

Професора Йосипа Лося звільнили з університету 6 березня. Після цього він подав до суду. Впродовж всіх засідань під судом активістки «Феміністичної майстерні» влаштовували пікет з вимогою не поновлювати Лося на роботі. У липні 2025 року Галицький районний суд відмовився скасувати наказ про звільнення. Професор вирішив оскаржити це рішення в апеляції.

Суд проаналізував викладені у медіа, зокрема й публікаціях ZAXID.NET свідчення постраждалих і зауважив, що скарги колишніх студенток охоплюють різні роки, починаючи з 2000 року, але їхні звинувачення фактично однакові. Однак при винесенні рішення у січні 2026 року суддя Роман Савуляк врахував конкретну ситуацію з Катериною Родак і підтвердив це рішення Галицького райсуду, відмовившись поновити професора на роботі.