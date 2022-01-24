Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності відзначив державними нагородами України п'ятьох мешканців Тернопільської області. Серед них – професор, завідувач кафедри та проректор з трьох вищих навчальних закладів міста. Звання заслуженого також присвоєно лікарці з комунальної лікарні швидкої допомоги та керівниці Борщівської районної організації Товариства Червоного Хреста України.

Згідно з указом президента №27/2022 Оксані Кабудець, яка є завідувачкою інфекційного відділення комунальної лікарні «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Заслуженим лікарем став ще один тернополянин – завідувач кафедри навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Мар'ян Гребеник.

У категорії звань «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав нагороду професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Роман Рогатинський.

Також серед тернополян є відзнака «Заслужений працівник освіти України». Указом президента цим званням нагороджено проректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ігоря Гевка.

Високу відзнаку отримала і мешканка Борщова. Галині Кукурудзі, керівниці Борщівської районної організації Товариства Червоного Хреста України присвоєно звання «Заслужений працівник соціальної сфери України».