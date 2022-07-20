Міністр оборони Олексій Резніков закликав партнерів України протестувати нове озброєння на полі бою проти окупантів. Про це він заявив в інтерв'ю Atlantic Council.

За словами Резнікова, якщо союзники дадуть Україні нову зброю, ЗСУ зможуть протестувати її на російських окупантах в умовах реально війни.

«Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їх озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація...Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання. Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога», – заявив Резніков.

За словами міністра, Україні для ефективного захисту нам потрібно близько 50 HIMARS і РСЗВ М270. Наразі Україна використовує принаймні 8 HIMARS.

При цьому для контрнаступу Україні треба приблизно 100 HIMARS та додаткові БТР, БМП і розвідувальні дрони. Зокрема, наразі під окупацією залишаються близько 2,5 тис. населених пунктів. Також, за словами Резнікова, під час боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули 10-11 тисяч окупантів, понад 20 тисяч отримали поранення.