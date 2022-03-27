Росія спробує нав’язати Україні «корейський» сценарій та зібрати усі окуповані території в єдине квазідержавне утворення. Про це заявив Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки – це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України.

«Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі», – заявив Буданов.

Окупанти спробують об'єднати окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні.

«Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні», – розповів глава ГУР.

Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – Маріуполь, який скував значні сили ворога.

До слова, раніше журналісти The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських високопосадовців, також писали, що Росія скоригувала свою тактику щодо війни в Україні і зараз не ставить за мету взяти Київ – акцент тепер зроблять на південних та східних територіях.