Рівненська поліція оголосила в розшук зниклого чотири доби тому школяра
Хлопець кілька днів тому пішов до школи і не повернувся
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У понеділок вранці Василь Лозанюк пішов до школи, відтоді сім'ї про нього нічого не відомо
Поліцейські Рівненського районного управління розшукують зниклого 17-річного учня однієї з рівненських шкіл Василя Лозанюка. Про зникнення неповнолітнього заявила його мама. Уранці 17 січня хлопець пішов до школи, однак на заняттях його не було і додому він не повернувся. Сім’ї Василя його місцезнаходження невідоме.
Поліція повідомляє прикмети зниклого: на вигляд 17-18 років, зріст 180 см, спортивної тілобудови, волосся русяве, коротке. Був одягнутий у чорні штани, зелені яскраві кросівки, чорну куртку.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Василя Лозанюка, поліція просить повідомити за номерами телефонів 068 6771234, 067 4206475 або 102.
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