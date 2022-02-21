Кришталик та рогівка ока не були ушкоджені, тож зір вдалося зберегти

Лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні успішно видалили 8-сантиметровий рибальський гачок з ока 17-річного пацієнта. Після операції та лікування юнакові вдалося зберегти око і зір.

Про незвичну операцію, яку провели 17-річному пацієнту лікарі спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні, медзаклад повідомив на своєму Facebook у понеділок, 21 лютого. З ока підлітка видалили гачок для риболовлі. «Особливість травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів, мав збільшену вагу, в очне яблуко проникла велика його частина, що супроводжувалось внутрішнім крововиливом», — ідеться у повідомленні лікарні.

На щастя, кришталик та рогівка лівого ока, в якому застряг гачок, не були ушкоджені. Під загальним наркозом гачок з ока видалили та наклали шви. Після операції та курсу лікування хлопця виписали додому. Лікарня повідомляє, що гострота зору прооперованого ока при виписці становила 0,6, з корекцією 0,8.