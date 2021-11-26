У таку погоду і пішоходам, і водіям радять бути обачними

Упродовж вихідних, 27 та 28 листопада, у Рівненській області прогнозують пориви вітру та ожеледицю на окремих ділянках доріг. Температура повітря суттєво не зміниться.

Фахівці Рівненського обласного центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища у суботу, 27 листопада. Упродовж доби очікують пориви південно-західного вітру до 15-20 м/с, вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Нічна температура повітря становитиме від -1 °С до +4 °С, вдень 3-8 градусів тепла.

У неділю, 28 листопада, буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від -3 °С до +2 °С, вдень 2-7 градусів тепла.