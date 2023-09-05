У Мін'юсті визнали перемогу Володимира Торбіча в ЄСПЛ

Головний редактор рівненського видання «Четверта влада», яке займається розслідуваннями, Володимир Торбіч виграв справу у Європейському суді з прав людини проти Рівненської ОВА та Верховної Ради, які не надавали журналістам інформацію про премії працівників адміністрації та копії фінансових декларацій народних депутатів. Журналіст почав судитися з держорганами щодо ненадання доступу до публічної інформації ще з 2012 року, але українські суди вважали, що це порушення законодавства про захист персональних даних. «Четверта влада» розповідає, що Європейський суд ухвалив рішення 13 липня 2023 року, яким визнав, що органи держвлади порушили право журналіста на доступ до публічної інформації.

Міністерство юстиції України офіційно підтвердило перемогу журналіста. «Європейський суд з прав людини не має сумнівів, що запитувана інформація була необхідна для реалізації його права на отримання та розповсюдження суспільно важливої інформації. Володимир Торбіч просив ЄСПЛ лише встановити факт порушення та не висував жодних інших вимог, зокрема щодо відшкодування витрат і збитків. Міністерство юстиції України надіслало офіційне підтвердження перемоги Володимира Торбіча в ЄСПЛ», – пише «Четверта влада».

За інформацією видання, у 2011 році редактор звернувся із запитом щодо виплат премій працівникам Рівненської обласної адміністрації за 2009-2011 роки. Частина управлінь не відповіли на запит. Зокрема, йдеться про начальника Головного управління економіки та інвестиційної політики Рівненської ОДА Ігоря Тимошенка, який зараз працює заступником керівника ОВА. Також не відповів начальник відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської ОДА Олександр Муран, який зараз є заступником директора Державного архіву Рівненської області. Чиновники приховували інформацію про бюджетні гроші, які виділяли на зарплату собі та підлеглим.

Справу проти ОВА розглядали 2012 року у Рівненському окружному адміністративному та Житомирському апеляційному адміністративному судах. Спочатку судді відхиляли скаргу редактора й зазначали, що доступ до інформації про зарплати порушує законодавство про захист персональних даних. Відмовився відкривати касаційне провадження й Вищий адміністративний суд.

У 2012 році Володимир Торбіч звернувся до Верховної Ради із запитом про копії декларацій доходів 22 нардепів з Рівненщини за 2012 рік. Проте відомство надало декларації лише восьми депутатів, які ті дозволили це зробити. Як зазначає «Четверта влада», інші відмовилися показувати декларації, оскільки це нібито порушення законодавства про захист персональних даних.

Справу проти Верховної Ради розглядали в Окружному адміністративному суді столиці та Київському апеляційному адміністративному суді.Відомства відхилили скарги Торбіча й вважали, що декларації розголошують інформацію про членів сімей нардепів.

«Четверта влада» додає, що Володимир Торбіч не погодився з рішеннями українських судів та звернувся до ЄСПЛ. Інтереси журналіста представляла адвокатка та експертка ГО «Платформа прав людини» Людмила Опришко.