Не маючи нових територіальних здобутків, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські збройні сили продовжують повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня. ISW наголошує, що кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

Російські війська надають перевагу просуванню навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку та завдавали інших артилерійських, ракетних й авіаційних ударів по всій території України. Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні здобутки.

ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.