Збройні сили відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, загалом зупинивши наступ росіян на вісім населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки.

Всі спроби ворожих штурмів у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники із втратами відійшли. Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні ЗСУ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.