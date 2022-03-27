Російські війська концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили на Донбасі. Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді міноборони Великої Британії.

«Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед східними районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні», – йдеться у повідомленні.

Щодо півночі України, то поле бою там залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії.

Нагадаємо, що 25 березня російське міноборони заявило, що концентруватиметься на «повному звільненні Донбасу», але й може спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.

У Пентагоні помітили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на сході від решти.