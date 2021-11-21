Американський ракетний корабель USS Porter

Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за американським кораблем USS Porter під час його транзиту Чорним морем у межах навчань минулого тижня. Про це пише Wall Street Journal.

Як повідомляється, під час чотириденного переходу з Грузії до Румунії корабля USS Porter із крилатими ракетами Tomahawk супроводжував USS Mount Whintey – більший, але менш озброєний корабель, а також інші судна союзних країн.

Над американським кораблем «завис» російський гвинтокрил. Через вісім хвилин вертоліт рушив до корабля Mount Whintey.

Командир Оперативної групи 65, що відповідає за есмінці в Європі, повідомив, що попри напруженість, маневри росіян були «безпечними і професійними».

Врешті американські кораблі успішно прибули в Румунію, а російські пішли, як тільки корабель союзників вийшов із міжнародних вод.

Нагадаємо, що 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві, яка звинуватила Альянс у «провокаціях» через захід американських військових кораблів до Чорного моря. Російський президент Володимир Путін заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для Росії, оскільки Альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

У НАТО натомість стверджували, що йдеться про планові заходи військових кораблів з метою забезпечення безпеки у Чорноморському регіоні.

До слова, раніше адміністрація Байдена не раз на різних рівнях висловлювала стурбованість через зростання напруженості між Україною і Росією. Протягом останніх двох тижнів президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі й радник з питань національної безпеки Джейк Салліван спілкувалися зі своїми українськими колегами й висловлювали підтримку українській стороні.