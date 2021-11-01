До Чорного моря прямує флагманський корабель Шостого флоту США
USS Mount Whitney співпрацюватиме у регіоні з кораблями країн-учасниць НАТО та партнерами
До теми
До Чорного моря прямує штабний корабель Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Mount Whitney. Про це повідомила прес-служба Шостого флоту США у понеділок, 1 листопада.
Він має співпрацюватиме з кораблями країн-учасниць НАТО та партнерів для посилення безпеки та стабільності в регіоні. Ще раніше перехід до Чорного моря здійснив американський ракетний есмінець USS Porter.
BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021
Штабний корабель USS Mount Whitney заходив в Чорне море ще у 2018 році, нагадує профільний сайт «Мілітарний». Він брав участь у спільних війських навчаннях України та США Sea Breeze 2018.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.