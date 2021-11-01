До Чорного моря прямує штабний корабель Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Mount Whitney. Про це повідомила прес-служба Шостого флоту США у понеділок, 1 листопада.

Він має співпрацюватиме з кораблями країн-учасниць НАТО та партнерів для посилення безпеки та стабільності в регіоні. Ще раніше перехід до Чорного моря здійснив американський ракетний есмінець USS Porter.

Штабний корабель USS Mount Whitney заходив в Чорне море ще у 2018 році, нагадує профільний сайт «Мілітарний». Він брав участь у спільних війських навчаннях України та США Sea Breeze 2018.