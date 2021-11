До Чорного моря прямує штабний корабель Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Mount Whitney. Про це повідомила прес-служба Шостого флоту США у понеділок, 1 листопада.

Він має співпрацюватиме з кораблями країн-учасниць НАТО та партнерів для посилення безпеки та стабільності в регіоні. Ще раніше перехід до Чорного моря здійснив американський ракетний есмінець USS Porter.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe