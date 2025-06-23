Владислав Єсипенко виїхав з Криму та прибув до Праги, де зустрівся з родиною

Росія відпустила кореспондента української редакції «Радіо Свобода» «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка, якого незаконно ув’язнила на понад чотири роки. Про це повідомило ввечері 22 червня «Радіо Свобода».

За даними видання, після понад чотирьох років ув’язнення 20 червня Владислав Єсипенко вийшов з місця утримання та покинув тимчасово окупований Росією Крим, де й був ув’язнений.

«Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада», – повідомив президент та гендиректор «Радіо Свобода» Стівен Капус.

Видання подякувало урядам США та України за зусилля із повернення Владислава Єсипенка з ув’язнення.

Після того, як журналіст покинув Крим, він вирушив до Праги, де зустрівся зі своєю родиною. На нього також чекає медичне обстеження та реабілітація.

Зазначимо, Владислава Єсипенка, який висвітлював соціальні та екологічні проблеми в Криму, затримали 10 березня 2021 року співробітники російського ФСБ, коли той покладав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку. Його звинуватили нібито у збиранні інформації «в інтересах українських спецслужб» та начебто у зберіганні саморобної вибухівки в авто.

Протягом майже місяця до журналіста не допускали незалежних адвокатів. Згодом російський державний телеканал «Крим 24» показав інтерв'ю з Єсипенком, де він «зізнається», що нібито ділився своїми відео з українськими спецслужбами. Пізніше журналіст повідомив, що його катували, щоб отримати зізнання у злочині.

Вже у 2022 році окупаційний суд в Криму засудив Єсипенка до п’ятьох років тюрми та штрафу в розмірі 110 тис. рублів. Протягом чотирьох років до росіян із вимогою відпустити Єсипенка зверталися правозахисні організації, Національна спілка журналістів України та «Радіо Свобода».

За час перебування в ув’язнення Владислав Єсипенко став лауреатом нагород Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America (2022), здобув премію імені Ігоря Лубченка та отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка.