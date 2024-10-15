Росіяни вночі атакували Україну 9 ракетами та 17 ударними безпілотниками
ППО збила 12 безпілотників у 7 областях України
Російські війська в ніч на 15 жовтня атакували Україну зенітними керованими ракетами та авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 15 жовтня росіяни завдали удару по Миколаївщині 7 зенітними керованими ракетами С-300/400 із тимчасово окупованого Криму, а також вдарили керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині й Сумщині.
Крім цього, російські військові випустили 17 ударних безпілотників. ППО збила 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Робота ППО 15 жовтня
«Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ», – додали у повідомленні.
Російська атака 15 жовтня
Російські війська завдали удару по Миколаївщині об 02:30 ночі. За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу постраждали 16 людей, ще одна людина загинула. Також пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгівельні павільйони, житлові будинки та автомобілі.