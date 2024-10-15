Росіяни завдали удару по Миколаївщині 7 зенітними керованими ракетами

Російські війська в ніч на 15 жовтня атакували Україну зенітними керованими ракетами та авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 15 жовтня росіяни завдали удару по Миколаївщині 7 зенітними керованими ракетами С-300/400 із тимчасово окупованого Криму, а також вдарили керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині й Сумщині.

Крім цього, російські військові випустили 17 ударних безпілотників. ППО збила 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Робота ППО 15 жовтня

«Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ», – додали у повідомленні.

Російська атака 15 жовтня

Російські війська завдали удару по Миколаївщині об 02:30 ночі. За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу постраждали 16 людей, ще одна людина загинула. Також пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгівельні павільйони, житлові будинки та автомобілі.