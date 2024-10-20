Рятувальники надають допомогу пораненому внаслідок атаки по Кривому Розі 19 жовтня

Пізно ввечері 19 жовтня російські окупанти двома балістичними ракетами атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. У результаті атаки щонайменше 17 людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 20 жовтня.

«За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають вісім потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості», – написав очільник області.

У ДСНС уточнили, що серед поранених – один рятувальник.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі пошкоджені 15 будинків, три заклади освіти й три адміністративні будівлі (районний виконавчий комітет, управління соціального захисту, пенсійний фонд). Окрім цього, пошкоджені сім об'єктів бізнесу в місті, готель, три пожежні машини, 20 автомобілів.



«Ліквідація наслідків ударів триває, сформовані бригади комунальників також нададуть допомогу у закритті вибитих вікон тим, кому потрібна допомога, насамперед пенсіонерам та маломобільним людям», – сказав Вілкул.

Посадовець заявив, що усі служби, лікарні, соціальні установи й комунальний транспорт в місті працюють без змін. Люди, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть звернутись до штабу допомоги (у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11). Там вони можуть отримати osb-плити, плівку, будівельні матеріали тощо. Також приймають заяви про пошкоджене майно.

Доповнено. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що серед постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Розі – три жінки й 14 чоловіків.



«За уточненою інформацією, побиті 15 багатоповерхівок, магазини, кав’ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення. Пошкоджений і газогін. Потрощені майже три десятки автомобілів», – написав Лисак.

Нагадаємо, увечері 19 жовтня росіяни КАБами вдарили по центру Запоріжжя. Унаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед них – двоє дівчаток 9 та 13 років.